شكرا لقرائتكم خبر عن ‏‫"الوادى لحليج الأقطان": شراء 8 آلاف قنطار قطن بـ16 مليون جنيه بالآلية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت عزة قبارى، رئيس مجلس إدارة شركة الوادى للتجارة وحليج الأقطان، إحدى شركات القابضة للقطن والغزل، أنه تم عقد مزاد لشراء الأقطان من مزارعى الفيوم وبنى سويف بالآلية الجديدة.

وأضافت عزة قبارى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه تم شراء 8 آلاف قنطار قطن 95 من المزارعين، بقيمة 16 مليون جنيه، بواقع 2000 جنيه للقنطار، لافتة إلى أنه تم سداد قيمة القطن للمزارعين، بعضها كاش وجزء بشيكات.

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وأشارت رئيس اتحاد مصدرى القطن، أن الآلية الجديدة تدعم الفلاح بشكل كبير وتساعده على الاهتمام بنظافة وجودة القطن، خاصة أنه مع ارتفاع الجودة يحصل على مقابل أفضل.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام حددت 17 مركزا لاستلام الأقطان فى الفيوم وبنى سويف، وفقا لمناطق زراعة القطن فى المحافظتين، حيث يجرى تسليم المزارعين أكياس من الجوت لتعبئة الأقطان بها ودوبارة قطنية لحياكة الأكياس، ويتم استلام الأقطان معبأة فى تلك الأكياس يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الثالثة عصرا.

وتتوزع مراكز التجميع بواقع 9 مراكز فى المراكز الإدارية التابعة لمحافظة الفيوم كالآتى: (1 الفيوم – 2 طامية – 2 سنورس – 2 أطسا – 1 أبشواى – 1 يوسف الصديق)، و8 مراكز فى المراكز الإدارية بمحافظة بنى سويف كالآتي: (2 بنى سويف – 2 إهناسيا – 1 الفشن – 1 ببا – 1 الواسطى – 1 سمسطا)، وتم توزيع أكثر من 28 ألف كيس على المزارعين مصنوعة من الجوت.