شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الاقتصاد الرقمى: تدريب 2000 عامل بالحسابات الآلية بتكلفة 2.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس خليل حسن خليل، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة دربت 2000 من العاملين فى الحاسبات الآلية فى عدد من المحافظات وخاصة الصعيد ويعملون فى 300 شركة ويصل قيمة التدريب إلى 2.5 مليون جنيه بدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ٠

Advertisements

وقال على هامش قمة "تكنى سميت"، إن مسؤولية الشعبة الرئيسية رعاية الشركات فى السوق المصرى عبر شراكة مستمرة مع وزارة الاتصالات، مشيرا إلى أن الدعم الدائم من الوزارة للشعبة.

وأشار إلى دور الشعبة فى دعم الشركات التكنولوجية بمصر حيث تدعم الغرفة مشاركة 8 شركات مصرية بمعرض عالمى فى البرتغال بالتعاون مع " ايتيدا"، مشيرا إلى مشاركة الشعبة وعدد من الشركات المصرية بمعرض لاس فيجاس العالمى بالولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن تنظيم معرض "تك انسفيت" والتى شاركت بها نحو 250 شركة ناشئة ساهمت باستثمارات تصل إلى 10 ملايين جنيه.