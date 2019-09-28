شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تشترى 46.3 ألف قنطار قطن بقيمة 95 مليون جنيه من مزارعى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت عزة قبارى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان ورئيس شركة الوادى للتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، خصصت نحو 450 مليون جنيه لشراء الاقطان من مزراعى الصعيد خاصة فى محافظتى الفيوم وبنى سويف وفق توجيهات وزير قطاع الأعمال العام .
وأكدت قبارى، لـ"الخليج 365" أنه حتى الآن تم شراء 46.3 ألف قنطار قطن من المزارعين بقيمة 95 مليون جنيه منذ العمل بالآلية الجديدة، لافتة إلى أنه تم شراء القنطار بـ 2100 جنيه لقطن الصعيد، موضحة أن شركات القطاع الخاص أحجمت عن الشراء من المزارعين حيث كان تريد الشراء بنحو 1800 جنيه للقنطار.
مما يذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام حددت 17 مركزا لاستلام الأقطان تشرف عليها شركة الوادى فى الفيوم وبنى سويف، وفقا لمناطق زراعة القطن فى المحافظتين، حيث يجرى تسليم المزارعين أكياس من الجوت لتعبئة الأقطان بها ودوبارة قطنية لحياكة الأكياس، ويتم استلام الأقطان معبأة فى تلك الأكياس يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الثالثة عصرا.
وتتوزع مراكز التجميع بواقع 9 مراكز فى المراكز الإدارية التابعة لمحافظة الفيوم كالآتى: وهى الفيوم، طامية ، سنورس، أطسا، أبشواى، يوسف الصديق)، و8 مراكز فى المراكز الإدارية بمحافظة بنى سويف فى بنى سويف، إهناسيا، الفشن، ببا، الواسطى،وسمسطا.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تشترى 46.3 ألف قنطار قطن بقيمة 95 مليون جنيه من مزارعى الصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.