شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تشترى 46.3 ألف قنطار قطن بقيمة 95 مليون جنيه من مزارعى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت عزة قبارى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان ورئيس شركة الوادى للتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، خصصت نحو 450 مليون جنيه لشراء الاقطان من مزراعى الصعيد خاصة فى محافظتى الفيوم وبنى سويف وفق توجيهات وزير قطاع الأعمال العام .

وأكدت قبارى، لـ"الخليج 365" أنه حتى الآن تم شراء 46.3 ألف قنطار قطن من المزارعين بقيمة 95 مليون جنيه منذ العمل بالآلية الجديدة، لافتة إلى أنه تم شراء القنطار بـ 2100 جنيه لقطن الصعيد، موضحة أن شركات القطاع الخاص أحجمت عن الشراء من المزارعين حيث كان تريد الشراء بنحو 1800 جنيه للقنطار.

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مما يذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام حددت 17 مركزا لاستلام الأقطان تشرف عليها شركة الوادى فى الفيوم وبنى سويف، وفقا لمناطق زراعة القطن فى المحافظتين، حيث يجرى تسليم المزارعين أكياس من الجوت لتعبئة الأقطان بها ودوبارة قطنية لحياكة الأكياس، ويتم استلام الأقطان معبأة فى تلك الأكياس يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الثالثة عصرا.

وتتوزع مراكز التجميع بواقع 9 مراكز فى المراكز الإدارية التابعة لمحافظة الفيوم كالآتى: وهى الفيوم، طامية ، سنورس، أطسا، أبشواى، يوسف الصديق)، و8 مراكز فى المراكز الإدارية بمحافظة بنى سويف فى بنى سويف، إهناسيا، الفشن، ببا، الواسطى،وسمسطا.