شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 2019 ـ 9 ـ 28 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم السبت 2019 ـ 9 ـ 28 طبقاً لأسعار إغلاق أول أمس الخميس، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت. وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.25جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع، مسجلا الأسعار التالية فى بقية البنوك : سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 16.25 جنيه للشراء. 16.38 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.25 جنيه للشراء. 16.35 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

سعر الدولار فى بنك مصر 16.25 جنيه للشراء. 16.35 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.27 جنيه للشراء. 16.37 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 16.28 جنيه للشراء. Advertisements 16.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 16.26 جنيه للشراء. 16.36 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 16.26 جنيه للشراء. 16.36 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك عودة سعر الدولار فى بنك عودة 16.27جنيه للشراء. 16.37 جنيه للبيع.

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