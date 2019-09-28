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سعر الدولار اليوم السبت 2019 ـ 9 ـ 28 فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم السبت 2019 ـ 9 ـ 28 طبقاً لأسعار إغلاق أول أمس الخميس، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى  16.25جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع، مسجلا الأسعار التالية فى بقية البنوك :

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

16.25 جنيه للشراء.

 

16.38 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

16.25 جنيه للشراء.

 

16.35 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

16.25 جنيه للشراء.

 

16.35 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.27 جنيه للشراء.

 

16.37 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

16.28 جنيه للشراء.

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16.38 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.26 جنيه للشراء.

 

16.36 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

16.26 جنيه للشراء.

 

16.36 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار فى بنك عودة

 

16.27جنيه للشراء.

 

16.37 جنيه للبيع.

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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