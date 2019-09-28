شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 28-9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم السبت 28-9-2019 ، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 17.75 جنيه للشراء، و17.92جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات أول أمس الخميس.

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.77 جنيه للشراء.

17.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.75 جنيه للشراء.

17.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء.

17.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

17.71 جنيه للشراء.

18.00 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.76جنيه للشراء.

17.93جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.78 جنيه للشراء.

17.96جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.76 جنيه للشراء.

17.94 جنيه للبيع.