شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 28-9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل الذهب فى مصر اليوم، انخفاضا ملحوظا لليوم الثالث على التوالى بالتزامن مع الانخفاض فى الأسعار العالمية للذهب، لتهبط الأوقية دون 1500 دولارا، إذ سجلت ما قيمته 1497 دولارا.



سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 فى مصر

سجل الذهب من عيار 21 انخفاض بقيمة جنيه واحد فقط، بالغا 687 جنيها للجرام، ويعد الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا ومبيعا فى محافظات جمهورية مصر العربية.

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سعر الذهب اليوم عيار 18

بلغ سعر الذهب اليوم فى مصر، لعيار 18 ما قيمته 587 جنيها للجرام، ويعد عيار 18 أحد الأعيرة التى يزداد الطلب عليها فى المحافظات الساحلية ولدى الفنادق الكبيرة، إذ يقبل السياح على شراء الذهب عيار 18.



سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

يعتبر من الأعيرة الأقل تداولا فى مصر، وسجل سعر الذهب عيار 24 فى تعاملات اليوم السبت 786 جنيها للجرام.



أوقية الذهب

سعر الجنيه الذهب فى مصر

سجل سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم 5496 جنيها، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21 ويزداد الطلب على الجنيه الذهب بغرض الادخار.