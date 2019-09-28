شكرا لقرائتكم خبر عن 20 شركة كورية تزور مصر الأسبوع المقبل لبحث فرص الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف القاهرة، مطلع الأسبوع المقبل، وفدا من كبرى الشركات الكورية يضم 20 شركة عاملة فى مختلف القطاعات الصناعية، للمشاركة فى فعاليات منتدى الأعمال المصرى الكورى، واجتماعات مجلس الأعمال المشترك بين البلدين وبحث فرص الاستثمار، والمقرر انعقادهما خلال الفترة من 7-9 أكتوبر، بحسب بيان رسمى لوزارة الصناعة.

وعقده وزير التجارة والصناعة مع يون يوتشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة والوفد المرافق له، مباحثات مشتركة، وحضر اللقاء أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى.

وقال الوزير إن العلاقات المصرية الكورية علاقات استراتيجية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك القائم على تحقيق المصلحة للاقتصادين المصرى والكورى على حد سواء، خاصة وأن كوريا الجنوبية تعد أحد اهم الشركاء الاقتصادين لمصر بجنوب شرق اسيا، مشيراً الى حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا لمستويات غير مسبوقة تعكس مستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تربط البلدين.

وأضاف أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون الصناعى والاستثمارى بين البلدين خاصة فى مجالات صناعات السيارات وصناعة السفن والصناعات الانشائية والتعليم والتدريب الفنى والالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والمنسوجات، لافتا إلى إمكانية تفعيل التعاون بين البلدين بدول القارة الافريقية من خلال الاستفادة من خطة عمل الوزارة الحالية بالقارة الافريقية والتى ترتكز على تدشين صناعات حقيقية بالقارة الافريقية بخبرات ومدخلات انتاج مصرية.

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وأشار الى أهمية تفعيل دور مجلس الاعمال المصرى الكورى المشترك كأحد الآليات الداعمة للتعاون الاقتصادى والتجارى والصناعى بين البلدين، مشيراً الى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات الكورية بالسوق المصرى خاصة فى المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الحكومة حالياً الى جانب المشروعات الإنتاجية لتغطية احتياجات السوق المصرى والتصدير للسوقين العربى والافريقى والاستفادة من المزايا والاعفاءات الجمركية الممنوحة لمصر بفضل شبكة الاتفاقيات التجارية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم.

ومن جانبه، أكد يون يوتشوك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادى التجارى والصناعى والاستثمارى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيراً الى ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة للعاصمة الكورية سيول مهدت الطريق لفتح صفحة جديدة من العلاقات المتميزة فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وقال إن زيارة وفد رجال الأعمال الكورى للقاهرة تعكس ثقة دوائر الاعمال الكورية بالاقتصاد المصرى، باعتباره احد الاقتصاديات الأكثر استقراراً فى المنطقة، مشيراً الى أهمية الاستفادة من الاستراتيجية المشتركة لمصر وكوريا للتوسع التجارى والصناعى بالقارة الافريقية واستغلال موقع مصر المتميز كمحور ارتكاز للنفاذ لدول القارة الافريقية ومنطقة الشرق الأوسط.