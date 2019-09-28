شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المشروعات الصغيرة يقيم معرض "تراثنا" للحرف اليدوية بمشاركة 500 عارض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يقيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (معرض تراثنا) الذى يعد من أكبر معارض المنتجات التراثية والحرف اليدوية التى تقام بمصر، حيث يقام المعرض على مساحة 10 آلاف متر، ويشارك فيه اكثر من 500 مشروع وجمعية أهلية من المهتمين بهذه الصناعات التراثية.

جاء ذلك فى بيان رسمى لجهاز المشروعات الصغيرة، وقال: تبدأ فعاليات المعرض من مساء 2 اكتوبر وحتى 6 اكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس ويتيح المعرض كافة المنتجات التراثية المصرية المتميزة من جميع محافظات الجمهورية ومنها ( الكليم اليدوى- التللى- مفروشات أخميم- إكسسوار حريمى- منتجات نحاسية- منتجات زجاجية- منتجات التطريز على القماش - تابلوهات- خيامية- صدف- وحدات إضاءة- سجاد يدوى- خزف- مفروشات- جلود- صوانى وتحف خشبية- منتجات سيناء- خوص ).

وقالت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أن هذه الرعاية الكريمة من الرئيس توضح مدى الاهتمام الذى توليه الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل عام والصناعات التراثية واليدوية بشكل خاص، مشيرة إلى أن لهذا المعرض العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشارت إلى أنه من الناحية الاقتصادية يعمل المعرض على مساعدة العاملين فى هذه المجالات الحرفية والفنية النادرة على تسويق منتجاتهم داخليا وخارجيا مما يشجعهم على التوسع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة ونقل خبراتهم الفنية والصناعية لصغار الحرفيين ورفع قدراتهم التصنيعية لتلائم احتياجات الأسواق العالمية لتكون من روافد التنمية التى تخدم الاقتصاد الوطنى.

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وأوضحت أن قطاع الحرف والصناعات اليدوية قادر على إحداث طفرة مجتمعية واقتصادية لأنه من اكثر القطاعات الكثيفة العمالة التى تستطيع استقطاب اعداد كبيرة من الشباب بأقل التكاليف وعلى اختلاف فئاتهم العمرية والتعليمية فقط لو توفر لهم التأهيل والتدريب اللازم.

وأشارت إلى أن المرأة المصرية بارعة فى هذه الفنون اليدوية، خاصة فى المناطق الريفية والبدوية لذلك فإن هذه الحرف التراثية تعد من أفضل المجالات التى توفر فرص عمل لهن وتحسن من ظروفهن المعيشية.

ومن ناحية أخرى فإن لنشر هذه الصناعات والفنون أهمية كبيرة فى الحفاظ على الهوية والثقافة المصرية وتنوعها وتأكيد تفردها بين دول العالم، خاصة وأن العديد من تلك الحرف والفنون مهددة بالاندثار مما يشكل خسارة فادحة للثقافة المصرية والعالمية.

وأكدت نيفين جامع أن المعرض سيكون فرصة رائعة ليتعرف زواره على مختلف الفنون والصناعات المصرية التراثية العريقة وان يقتنوا قطع فنية من المنتجات التراثية المتميزة.