شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 28-9-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف فايق عضو شعبة الذهب فى الغرفة التجارية أن أسعار الذهب سجلت اليوم السبت 28-9-2019 هبوطا طفيفا بقيمة جنيه واحد فقط، قياسا على الأسعار التى سجلها سعر الذهب أمس الجمعة، والتى شهدت هبوط جنيهين.

وأضاف فايق، لـ"الخليج 365"، أن أسعار الذهب بالنسبة لعيار 18 سجلت 587 جنيها للجرام، وبلغ سعر عيار 24 ما قيمته 786 جنيها للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5496 جنيها، وبلغ سعر عيار 21 ما قيمته 687 جنيها للجرام.

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وتراجعت أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالى فى مصر، بقيمة 7 جنيهات بالتزامن مع انخفاض ملحوظ فى سعر المعدن النفيس عالمياً، ليهبط إلى أدنى من 1500 دولاراً مسجلا 1497 دولار، وهو ما يفسر هبوط أسعار الذهب فى مصر.

ويرتبط سعر الذهب فى مصر بشكل مباشر بسعر أوقية الذهب عالميا، ومن ثم حدوث أى تغيرات على أسعار الأوقية، فإن سوق الصاغة يستجيب مباشرة لهذا التغير، كما أن أوقية الذهب تتأثر بشكل سريع بالمتغيرات التى تشهدها الأسواق فى العالم الناتجة عن الاضطرابات والحروب التجارية، وكذلك مؤشرات النمو العالمية، وفق رأفت امين أحد التجار بسوق الصاغة.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد، نتيجة التقلب المستمر فى أسعار المعدن النفيس على مدار اليوم.