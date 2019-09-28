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شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 27-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الذهب بسلبية قوية ليختبر الدعم المحوري 1485.00، لكنه ارتد صعوداً ليبقى محصوراً بين هذا الدعم والمقاومة 1513.00، وبالتالي، فإن موقفنا الحيادي سيبقى قائماً إلى أن ينجح السعر بتأكيد اختراق أحد المستويات المذكورة ومن ثم تحديد وجهته التالية بشكل أدق.
نذكر بأن كسر الدعم المذكور سيدفع السعر إلى 1447.00 كهدف رئيسي تالي، بينما اختراق المقاومة سيقود السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 1555.00.
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