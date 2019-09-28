شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 27-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ الصباح، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون 0.6845، مدعوماً بالضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أننا بانتظار زيارة مستوى 0.6670 بشكل رئيسي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6700 والمقاومة 0.6790

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط