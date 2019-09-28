شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 27-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر عقود خام برنت للانخفاض بعد الارتفاع الهادئ الذي شهده هذا الصباح، بينما يواصل مؤشر ستوكاستيك تقديم الإشارات السلبية على الإطار الزمني لأربع ساعات، لتبقى الفرص متاحة لاستمرار الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 59.93، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 58.20، بينما يمثل الثبات دون 62.92 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط