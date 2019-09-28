شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 27-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته السلبية ليقترب من مستوى 55.35، بانتظار كسر هذا المستوى لتعزيز توقعاتنا للاتجاه الهابط التي لا تزال فعالة لهذا اليوم، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 54.60، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون مستوى 57.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 57.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط