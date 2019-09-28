شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 27-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الفضة من تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 17.60 ويهاجمه ليتحرك دونه الآن، مما يدعم التوقعات بامتداد الموجة الهابطة على المدى اللحظي، والتي يتواجد هدفها الرئيسي التالي عند 16.96، مع الإشارة إلى أن إغلاق شمعة الأربع ساعات الأخيرة دون 17.60 يؤكد استمرار الانخفاض بقية اليوم.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.50 والمقاومة 18.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط