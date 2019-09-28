شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 27-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات سلبية الآن في طريقه لاختبار محتمل للدعم المحوري 1485.00، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يمثل هذا المستوى أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب المقاومة 1513.00، حيث يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مع الإشارة إلى أن تفاصيل أهمية المستويات المذكورة والأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1485.00 والمقاومة 1525.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي