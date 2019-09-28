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تحديث منتصف اليوم للذهب 27-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات سلبية الآن في طريقه لاختبار محتمل للدعم المحوري 1485.00، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يمثل هذا المستوى أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب المقاومة 1513.00، حيث يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مع الإشارة إلى أن تفاصيل أهمية المستويات المذكورة والأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1485.00 والمقاومة 1525.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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