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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 27-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية بشكل ملحوظ ليلامس مستوى 1.2295 ويهاجمه في محاولة لكسره، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 1.2215 الذي يمثل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة المقترحة يعتمد على الثبات دون مستوى 1.2420.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2215 والمقاومة 1.2420
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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