شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 27-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار حول 1.0925 منذ الصباح، وقد يشهد السعر بعض الميل الصاعد المؤقت بتأثير إيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكن بشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة بثبات السعر دون 1.1050، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي يتواجد عند 1.0857، والذي يمثّل كسره مفتاح الاندفاع نحو 1.0785 كهدف رئيسي تالي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0800 والمقاومة 1.1000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط