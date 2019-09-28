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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 27-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار حول 1.0925 منذ الصباح، وقد يشهد السعر بعض الميل الصاعد المؤقت بتأثير إيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكن بشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة بثبات السعر دون 1.1050، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي يتواجد عند 1.0857، والذي يمثّل كسره مفتاح الاندفاع نحو 1.0785 كهدف رئيسي تالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0800 والمقاومة 1.1000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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