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اليورو مقابل الين يحافظ على السلبية- تحليل - 27-9-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل سعر الزوج مؤخرا لتذبذب جانبي إلا أن ارتكازه السلبي دون مستوى 118.50 يؤكد احتجازه ضمن النطاق السلبي بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة, كذلك اكتسابه لعزم سلبي جديد بوصوله مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع يزيد من فرص استئنافه للهجوم السلبي لحين تحقيقه لكسر مستوى 117.20 والوصول نحو المحطة التالية المستقرة عند 116.50.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 118.20 و 117.20

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط 

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