الان تتابع الذهب يقلص خسائره بعد قرارات ترامب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بنجالورو -الخليج 365:

قلص الذهب خسائره، بعد تراجعه أكثر من واحد بالمئة، مع تحبيذ المستثمرين آمان المعدن بعد تقارير بأن الولايات المتحدة تدرس إلغاء إدراج شركات صينية بالبورصات الأميركية.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.5% إلى 1498.07 دولار للأونصة بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 18 سبتمبر/أيلول عند 1486.60 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ومازال المعدن منخفضا 1.2 بالمئة للأسبوع.

وتحدد سعر التسوية في عقود الذهب الأميركية الآجلة على انخفاض 0.6 بالمئة إلى 1506.40 دولار للأونصة.

Advertisements

وقال مصدر جرى إطلاعه على الأمر إن تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإلغاء إدراج شركات صينية ببورصات الولايات المتحدة سيكون في إطار جهد أوسع نطاقا للحد من الاستثمارات الأميركية في الصين.

وقال جيم ويكوف، كبير المحللين في كيتكو متالز، “من المرجح أن التقرير جلب بعض تغطية المراكز المدينة ووضع حرب التجارة الأمريكية الصينية على الطاولة من جديد.”

وفي وقت سابق من الجلسة، تراجعت أسعار الذهب 1.3% مع صعود الدولار إلى ذروة ثلاثة أسابيع وسط شكوك حيال ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفدرالي سيخفض أسعار الفائدة الأميركية مجددا في أكتوبر/تشرين الأول.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.5% في المعاملات الفورية إلى 17.54 دولار للأونصة.

ونزل البلاتين 0.1% إلى 929.02 دولار ويتجه المعدن صوب أسوأ أسبوع له في أكثر من شهر.

وصعد البلاديوم 0.9% إلى 1682.56 دولار للأونصة. معدن الحفز الذاتي، الشحيح في الأسواق، مرتفع نحو 2.5 بالمئة للأسبوع ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي.