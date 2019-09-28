شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسهم تستفيد من إنشاء بورصة السلع.. أبرزها أوراسكوم للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، اجتماعاً؛ لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية فى مصر، ولكن ما هى الأسهم المستفيدة من تأسيس البورصة الجديدة.

يرى مباشر، أن الشركات المدرجة بالبورصة المصرية التى من الممكن أن تستفيد من إنشاء بورصة السلع فى خلال الفترة القادمة تتضمن 7 أسهم وهى؛ أوراسكوم للاستثمار القابضة عقب دخولها لقطاع اللوجستيات)، العامة للصوامع والتخزين، القناة للتوكيلات الملاحية من خلال ملكيتها حصص بشركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات، الإسكندرية لتداول الحاويات، المصرية لخدمات النقل، والمجموعة المالية هيرمس القابضة، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

ويضيف مباشر، أنه من المتوقع لشركات الخدمات المالية المدرجة بالبورصة الاستفادة من إضافة أصول وأدوات استثمارية جديدة بالبورصة المصرية إلى جانب الأسهم.

وحدد رئيس البورصة المصرية محمد فريد، أهمية إنشاء بورصة سلعية لعدة أسباب وهى:

1- تنظيم تداول السلع القابلة للتخزين.

2- الحد من هيمنة وسيطرة بعض المتعاملين على سلعة معينة والتحكم فى سعرها.

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3- البورصة ستكون جاذبة لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذى من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.

4- أثر إيجابى على المزارع، لأن وجود سوق منظم للسلع قد يحفز إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات على زيادة المساحات المنزرعة للسلعة

المتداولة نظراً لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع، تمكن المزارع من التخطيط الزراعى.

5- تطوير المخازن وآليات التخزين فى مصر على السلع المستهدف تداولها فى البورصة.

6- وضع آلية هامة لتسعير السلع من خلال آليات السوق والمتمثلة فى العرض والطلب، وآلية لتجميع البيانات تدريجياً عن المتعاملين (التجار والوسطاء)

والمخازن التى ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل فى البورصة.

7- جمع بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع.