شكرا لقرائتكم خبر عن شركات البورصة ترفع رأسمالها بقيمة 7.6 مليار جنيه منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية رأس مالها بقيمة 7.6 مليار جنيه منذ بداية العام، موزعة بين 1.3 مليار جنيه خلال شهر يناير، و3.7 مليار جنيه خلال فبراير، و214 مليون جنيه خلال مارس، و391 مليون جنيه خلال أبريل، و14 مليون جنيه خلال مايو، و800 مليون جنيه خلال يونيو، و 681 مليون جنيه خلال شهر يوليو، و215 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و264 مليون جنيه خلال سبتمبر. وقررت 3 شركات بالبورصة زيادة رؤوس أموالها بقيمة 32.5 مليون جنيه؛ الأولى الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بقيمة 22.1 مليون جنيه، الثانية روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك بقيمة 4.4 مليون جنيه، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بقيمة 6.1 مليون جنيه. Advertisements والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

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