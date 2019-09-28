اختراق البيانات الشخصية لـ 5 ملايين مستخدم لـ «دور داش»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقرت خدمة «دور داش» الإلكترونية لتوصيل وجبات الطعام إلى المنازل، بأن نظامها تعرض للاختراق وطال البيانات الشخصية لنحو خمسة ملايين مستخدم.

وقالت الشركة الناشئة ومقرها سان فرانسيسكو والتي تتنافس مع خدمات منها «أوبر إيتس» و«غراب هاب» في أمريكا الشمالية، إنها لاحظت نشاطاً غير عادي في وقت سابق من هذا الشهر واكتشفت أن بيانات مستخدميها خرقت من قبل «جهة ثالثة غير مصرح بها» في مايو.

وأكدت «دور داش» للمستخدمين في منشور إلكتروني، أنها تمكنت من توقيف نشاط المتسلل وأجرت تحسينات على نظامها الأمني. وتضمنت تلك البيانات المقرصنة التي طالت نحو 4,9 مليون شخص من بينهم زبائن ومطاعم وعمال توصيل، الأسماء وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني والعناوين، وفقاً ل«دور داش». كما أنه في بعض الحالات، تم اختراق الأرقام الأربعة الموجودة على الجهة الخلفية لبطاقات الائتمان، لكن الشركة أوضحت أن «تلك المعلومات ليست كافية للقيام بعمليات احتيال واستخدام بطاقات الائتمان».

و«دور داش» التي أسسها توني شو، في العام 2013 وطالبان آخران من جامعة ستانفورد تقدّم خدماتها في حوالى 4 آلاف مدينة في الولايات المتحدة وكندا. (أ.ف.ب)