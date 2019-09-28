شكرا لقرائتكم خبر عن براغ..مدينة الجمال والتاريخ العريق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقد أصبحت التشيك مؤخراً من الدول السياحية المشهورة عالمياً؛ لما تتمتع به من معالم تاريخية بارزة، وتضاريس طبيعية خلابة، وعلى الرغم من عدم امتلاكها لواجهة بحرية، فإنها تحتوي على العديد من المناطق الطبيعية الرائعة، والأنهار التي تعد من أجمل الأنهار في العالم. كما تتميز التشيك بالمناخ المعتدل صيفاً؛ لذا فهي من أكثر المقاصد السياحية لقضاء العطلات الصيفية، والكثير من النشاطات السياحية المختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنها من أقل البلدان كُلفة من الناحية السياحية.تعد العاصمة التشيكية، براغ، من أروع المدن العالمية؛ حيث نالت لقب أجمل مدن العالم عدة مرات، وهذا ليس بالأمر الكثير على مدينة تحتضن تاريخاً عريقاً لا يزال في قمة الروعة، متمثلاً في المدينة القديمة، بما تحتويه من أبراج وكنائس أثرية عريقة.كما أن المدينة ذات طابع رومانسي، فلا يكاد شارع في المدينة يخلو من الفن الهادئ الرومانسي؛ حيث يتخذها أصحاب الفن التشكيلي والعروض الحية مسرحاً لهم؛ ليقدموا فيه ما تجود به إبداعاتهم الفنية.وتأسست براغ في أواخر القرن التاسع الميلادي، وكان ملوك بوهيميا يتخذونها مقراً لهم قبل أن تصبح ثالث أكبر مدينة أوروبية في عهد الملك الروماني تشارلز الرابع؛ حيث بلغ عدد سكانها في ذلك الوقت 40 ألف نسمة؛ بعد زيادة الزحف تجاهها. إليكم في هذا السياق مجموعة من الأماكن السياحية البارزة التي يجب زيارتها في براغ:

برج تلة بترين

بني برج تلة بترين في عام 1891 بارتفاع 63 متراً كنموذجٍ مصغرٍ لبرج إيفل الباريسي في مدينة براغ. ويقع البرج في متنزه تلة بترين، وبُني بمادة الحديد الصلب، ليُستخدم كبرجٍ للمراقبة والإرسال، ويعد حالياً وجهة من وجهات السياحة في التشيك. ويتضمن المتنزه حدائق كثيرة بمناظر طبيعية خلابة، والتي تشمل حديقة ورودٍ كبيرة، مما يجعله مكاناً مناسباً للنزهات على مدار السنة. وقد حصد المتنزه والبرج أكثر من نصف مليون زائر خلال الأعوام السابقة، 70% منهم من خارج البلاد.

فندق ومنتجع «آريا»

فندق «آريا» أو الأغنية، هو فندق من فئة الخمس نجوم يوفر الغرف المجهزة بديكور على النمط الموسيقي، وحدائق الباروك إضافة إلى موقع رائع بالقرب من جسر تشارلز.

وكل واحدة من غرف الفندق وعددها 52 غرفة مخصصة لأحد الموسيقيين، مع الكتب والقطع الفنية التي تعود لذلك الفنان، إضافة إلى نظام صوتي و«آيبود» محملة عليه اختيارات من أعمال الموسيقي المحدد.

ساحة وينسيسلاس

تقع في قلب مدينة براغ الجديدة، وهي منطقة مفعمة بالحياة؛ لاحتوائها على فنادق ومطاعم ومحال تجارية. وتعد الساحة من أبرز الأماكن السياحية في التشيك؛ فهي مركز للترفيه والحياة الليلية، ومن ساحات براغ العامة الرئيسية، وتقع على بعد مسافة قصيرة عن ساحة المدينة القديمة. ويقع في رأس الساحة المتحف الوطني التذكاري التاريخي، وعلى يساره مباشرةً قاعة دار الأوبرا الدولية التي تقدم 300 عرض سنوياً.

حديقة حيوانات براغ

افتتحت حديقة حيوانات براغ في منطقة تروجا في عام 1931؛ بهدف دراسة الحيوانات، وحماية الحياة البرية، وتثقيف الجمهور. وتحتل الحديقة مساحة 58 هكتاراً، معظمها تُستخدم للعروض الحيوانية وتضم قرابة 650 نوعاً، وتعد من أفضل حدائق الحيوانات عالمياً. وقد ساهمت الحديقة بشكلٍ كبير في إنقاذ الأحصنة من نوع برزوالسكي. وتضم الحديقة 4200 حيوان، 20% منها مُدرجة ضمن قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض.

الساعة الفلكية

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تعد نقطة محورية في حي «ستير ميستو»، ووفق ما هو معروف في التشيك فإن الساعة الفلكية بدأت دقاتها في عام 1410 وبقيت منذ ذلك الوقت شاهداً على التفكير الطليعي الذي فرض سيطرته دائماً على المشهد هنا.

وتعد ساعة براغ الفلكية حالياً ثالث أقدم ساعة على مستوى العالم، وأقدم ساعة فلكية ما تزال تعمل حتى يومنا هذا.

ويتم التحكم في عمل الساعة الفلكية، ومؤشراتها، ودقاتها، وأجراسها، وحركات تماثيلها ومنحوتاتها من قبل مجسم الآلة الحديدي الأصلي الذي بداخلها. ويحيط بموقع الساعة أطلال قاعة المدينة القديمة التي دمرها النازيون عند انسحابهم قرب حلول نهاية الحرب العالمية الثانية.

قصر فيلتروسي

يضم أحدث مجموعة للمتحف الوطني، بما في ذلك لوحات ألفونس موشا المذهلة وأعمال الرسامين المهووسين بالكونيات؛ مثل: فلاديمير كوكوليا، ومنحوتات فناني المدرسة التكعيبية من أمثال أوتو غوتفريند، إضافة إلى تصاميم في فترة ما قبل الحرب.

برج زيزكوف

بني البرج المستدق الطرف أصلاً لاعتراض إشارات البث الغربية وقطعها، في سلوك اشتراكي تقليدي، وتمت إعادة تجهيزه حديثاً بمنصة توفر إطلالة بزاوية 360 درجة من ارتفاع 328 قدماً، وفندقاً من غرفة واحدة، وتماثيل سريالية لأطفال لديفيد سيرني.

ساحة البلدة القديمة

هي ساحةٌ تاريخيةٌ في مدينة براغ القديمة، وتقع تحديداً بين ساحة وينسيسلاس وجسر تشارلز. وتتضمن الساحة العديد من الأساليب المعمارية المختلفة، ما بين القوطية والباروكية، وعمران عصر النهضة، وتضم عدداً من الكنائس والنصب التذكارية.

وتُستخدم الساحة في الأعياد والمناسبات الرسمية؛ لإقامة الأسواق التي تشبه أسواق القرون الوسطى، ويتم تزيينها بأجمل الألوان، كما يتم وضع منصة للعروض الموسيقية. ويتوسط الساحة تمثال جان هوس الذي أُعدم حرقاً؛ بسبب معتقداته الدينية والذي أدى إعدامه إلى الحرب البوهيمية. وتضم الساحة كنيسة العذراء القوطية، والساعة الفلكية، وكنيسة نيكولاس الباروكية، وقصر كينسكي الذي أصبح متحفاً للفنون، إلى جانب المقاهي والمحال التجارية.

قلعة براغ

بنيت في أواخر القرن التاسع، وهي أكبر مجمع محكم البناء ومتسق وفقاً لكتاب جينيس للأرقام القياسية. وكانت القلعة، والتي هي حالياً المقر الرسمي لرئيس الجمهورية التشيكية، مقر السلطة لملوك بوهيميا، وأباطرة الإمبراطورية الرومانية المقدسة، ورؤساء تشيكوسلوفاكيا. وتحتل 70000 متر مربع من المدينة، وتجذب 1.8 مليون زائر سنوياً.