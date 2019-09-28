شكرا لقرائتكم خبر عن «تيسلا» تُحدث برنامج تشغيل سياراتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرحت شركة «تيسلا» التحديث العاشر لبرنامج التشغيل في سياراتها «موديل إس» و«موديل إكس» و«موديل 3»، والذي يتضمن مجموعة من الخدمات الترفيهية وميزة تتيح للعملاء استدعاء سياراتهم، كما لو أنها أحد حيواناتهم الأليفة. ويتضمن التحديث الكثير من خيارات الترفيه الجديدة لسائقي تيسلا، حيث تتوفر الآن برامج «سبوتيفاي» و«نيتفليكس» و«يوتيوب» و«هولو»، بما في ذلك مع البث التلفزيوني المباشر.

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