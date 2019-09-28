بوكيت..عنوان سياحة المنتجعات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كانت تسمى جزيرة جونكسيلون، وكانت مركزاً مهماً للتجارة، حيث تنافس الفرنسيون للتجارة في بوكيت، وقد وصلت أول سفينة تجارية إلى الجزيرة في 1680 وهي تابعة لشركة الهند الشرقية، ولكن تم طرد الفرنسيين في عام 1688 عقب الثورة التايلاندية. وهاجمت بورما بوكيت في عام 1785 وبعد حصار دام شهراً، اضطرت القوات البورمية إلى الانسحاب، حيث أصبحت بوكيت محافظة بحد ذاتها في عام 1933.

كانت بوكيت واحدة من أولى وجهات المنتجعات في تايلاند، وهذا ما يعني أن هناك الكثير لرؤيته وفعله، وخصوصاً إذا كنت مستعداً للمغامرة بعيداً عن الأماكن الرئيسية.

ولدى الجزيرة معالم جذب ثقافية فريدة خاصة بها، وشخصية تضمن عودة الزوار عاماً بعد عام. فالطعام، على سبيل المثال، يقدم دفعة إضافية في مأكولاتك، بما أن الأطباق هنا غالباً حارة أكثر من مثيلاتها في بقية أرجاء تايلاند. (لكن لا تيأس إن لم تكن الحرارة تناسبك باعتبار أن بوكيت مبنية لتلبية مطالب السياح من كل أنحاء العالم، وسوف تجد مكاناً ما ليناسب جميع الأذواق).

وعندما يأتي الأمر إلى الجمال الطبيعي، فإن بوكيت ملبية أيضاً. وبإمكانك مشاهدة مناطق الأحجار الجيرية المذهلة في الجنوب - صخور بأشكال خلابة منبثقة من الماء - أو إذا كنت تشعر بالجرأة، بإمكانك أن تغامر داخل الأدغال في الشمال لمشاهدة مناظر جميلة، وحياة برية مدهشة.



التجارب الأصيلة



تشكل بوكيت قاعدة رائعة في موقع مناسب للقفز على الجزر الأخرى أيضاً. ومن الممكن العثور على بعض التجارب التايلاندية الأصيلة والتقليدية في إحدى الجزر المجاورة مثل كو ياو نوي، ومنها بإمكانك استكشاف خليج أو فانج نجا المذهل. وبعد ذلك، بإمكانك العودة إلى مكان إقامتك المرحب.

سواء كانت أكواخاً رخيصة بصورة مدهشة، أو شققاً أساسية أو فنادق كبيرة متوسطة الأسعار، لدى ما تقدمه الجزيرة من فنادق. توفر أماكن الإقامة الكائنة في الفيلات عامل الدهشة، مع العديد منها مصطف على الشاطئ أو موفرة لمسابح خاصة. تقدم هذه العقارات غالباً ملاذاً بعيداً عن الصخب الموجود في بلدات الاحتفال مثل باتونج أو كاتا. خيارات متنوعة هناك خيارات رائعة في البلدات المركزية، حيث من الممكن العثور على أماكن إقامة نظيفة وفسيحة وعملية، والتي تقدم قاعدة مثالية لاستكشاف بوكيت. لكن ما هو مضمون في الواقع في جميع أنماط أماكن الإقامة وأسعارها هو الضيافة التايلاندية التقليدية والمشهورة عالمياً - الترحيب الدافئ لا يأتي أبداً مقابل تكلفة إضافية.



قردة الجيبون

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أنشئ مشروع مهم لحماية القرود من نوعية الجيبون في عام 1992، وقد ضمن سلامة ومستقبل أعداد لا تحصى من القرود المحلية. إن القصص التي سوف تسمعها عن العمل المتفاني للموظفين هنا عاطفية للغاية. لن تحظى بفرصة أفضل لرؤية الجيبون التايلاندي عن قرب أبداً، كما أن الدعم الذي يقدمه الزوار يضمن مستقبل المشروع والحيوان.



مأكولات تايلاندية



تمتع بالاسترخاء في هافواي إن، هذه البقعة المعروفة لدى السكان المحليين والسياح، والذين يأتون للعب البلياردو ومشاهدة الألعاب الرياضية في أي وقت. تضم قائمة الطعام مأكولات تايلاندية كلاسيكية بأسعار معقولة جداً، وهناك أيضاً المشاوي المجانية 3 مرات في الأسبوع.

عرض «الإمارات للعطلات»

عرض الإمارات للعطلات إلى بوكيت ابتداءً من 3705 دراهم للشخص الواحد على أساس الإقامة في غرفة لشخصين، تتيح الإمارات للعطلات السفر والإقامة في بوكيت.

السعر يغطي تذكرة السفر في الدرجة السياحية مع طيران الإمارات، والإقامة 3 ليال في فندق وسبا ذا كي (4 نجوم)، بما في ذلك وجبة الإفطار وضريبة الغرفة ورسوم الخدمة، وضريبة المغادرة من المطار، بالإضافة إلى 20% أميال سكاي واردز إضافية. وللاستفادة من العرض يجب الحجز والسفر قبل 31 أكتوبر 2019.