شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار شحن منتجات النفط في آسيا الأعلى في أسبوعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفيد مصادر في قطاع الشحن البحري وبيانات رفينيتيف أن أسعار شحن النفتا والمنتجات النفطية النظيفة الأخرى من الشرق الأوسط إلى اليابان قفزت 13% إلى أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على وحدات ناقلات لشركة كوسكو الصينية.

وقفزت أسعار استئجار ناقلات الخام والمنتجات النفطية مع تحاشي المتعاملين للسفن المرتبطة بشركة كوسكو لناقلات الشحن (داليان) بعد إعلان العقوبات.

وارتفع مؤشر الشحن القياسي لسفن الرحلات الطويلة من الفئة 1 التي تستطيع نقل 55 ألف طن من المنتجات النظيفة من الشرق الأوسط إلى اليابان فوق 107 أمس الجمعة على معيار ورلدسكيل الذي يستخدمه القطاع لحساب مصاريف الشحن، حسبما ذكرت مصادر تجارية وملاحية. (رويترز)

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