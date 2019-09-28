شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم السياحة العالمى.. 9.5٪ من المصريين يعملون فى القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر قطاع السياحة من أهم القطاعات التى تخلق فرص عمل وتساهم فى توظيف عمالة جديدة، ونظرا لتلك الأهمية اختارت منظمة السياحة العالمية شعار "السياحة والوظائف.. مستقبل أفضل للجميع"، وقالت منظمة السياحة العالمية عبر موقعها: التوقعات تشير إلى أن "الإقامة والمطاعم" إلى جانب "خدمات القطاع الخاص"، ستخلق فرص العمل بأسرع معدل بين جميع القطاعات فى الاقتصاد على مدى السنوات الـ5 المقبلة".

وتؤكد الأرقام الرسمية لمنظمة السياحة العالمية أن المساهمة المباشرة للقطاع فى إفريقيا، أدت إلى توفير فرص العمل لـ9.3 مليون فرصة عمل فى عام 2017، فى حين بلغت 9.6 مليون فرصة عمل بنهاية 2018، وفى مصر ساهم قطاع السياحة فى توفير 2.5 مليون فرصة عمل، أى ما يعادل 9.5٪ من إجمالى عدد الوظائف فى مصر.

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وأكدت المنظمة أن قطاع السياحة حول العالم دعم 319 مليون وظيفة، بنسبة 10% من إجمالى العمالة فى العالم، أى واحدة من كل عشرة وظائف فى جميع أنحاء العالم تعمل بالسياحة، وذلك بعد أن شهدت حركة السياحة العالمية نموا كبيرا خلال العام 2018.

وتشير تقديرات منظمة السياحة العالمية إلى أن وظيفة واحدة فى قطاع السياحة الأساسى تخلق حوالى نصف وظيفة إضافية أو غير مباشرة فى الاقتصاد المرتبط بالسياحة، أى 1 من 10 شخص يعمل فى وظيفة مجال السياحة فى جميع أنحاء العالم.

وتعتبر السياحة مساهم فى أهداف التنمية المستدامة، وقد تم الاعتراف بمساهمة القطاع فى خلق فرص العمل على وجه التحديد فى الهدف الثامن حيث ينص على ما يلى: "أنه بحلول عام 2030، وضع وتنفيذ سياسات لتشجيع السياحة المستدامة التى تخلق فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية".