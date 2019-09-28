السعودية تتيح نظام تأشيرات جديداً للزائرين من 49 دولة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتحت السعودية أبوابها على مصراعيها أمام السياح الأجانب أمس، بإطلاقها نظاماً جديداً للتأشيرات يشمل 49 دولة، ودعوتها الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع الذي تأمل أن يسهم بعشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

وقال أحمد الخطيب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مقابلة مع رويترز قبل صدور الإعلان الرسمي إن العباءة لن تكون إلزامية للسائحات اللاتي سيظل عليهن ارتداء ملابس محتشمة تغطي من الكتفين إلى الركبتين، حتى على الشواطئ العامة.

وأشار إلى أن التأشيرات متاحة الآن عبر الإنترنت أو لدى الوصول أو في مقار المهام الدبلوماسية السعودية مقابل نحو 120 دولاراً شاملة رسم تأمين صحي، بحسب بيان صحفي. ومن بين الدول المشمولة بالقرار الولايات المتحدة وروسيا والصين واليابان والعديد من الدول الأوروبية، مع إضافة المزيد لاحقاً.

تتيح التأشيرات الدخول المتعدد والبقاء لفترات تصل إلى ثلاثة أشهر. ولا توجد قيود على سفر النساء بمفردهن كما كان في الماضي، وسيحق للمسلمين زيارة مكة خارج موسم الحج.

وكان سفر الأجانب إلى السعودية مقتصراً بدرجة كبيرة قبل ذلك على العمال المقيمين وعائلاتهم ورجال الأعمال والحجاج المسلمين الذين يُسمح لهم بزيارة مكة والمدينة.

وتحتل السياحة مرتبة متقدمة في خطط ولي العهد السعوي، رغم نقص البنية التحتية. وبغية دفع النمو، يقدر الخطيب أن هناك حاجة لاستثمارات بنحو 250 مليار ريال (67 مليار دولار)، تشمل 500 ألف غرفة فندفية جديدة بحلول 2030 - نصفها في مشاريع عملاقة تدعهما الحكومة والنصف من مستثمري القطاع الخاص.

ووقعت الحكومة مذكرات تفاهم قيمتها الإجمالية حوالي 100 مليار ريال مع مستثمرين إقليميين وعالميين من بينهم مجموعة تريبل فايف وماجد الفطيم الإماراتية.

وتسعى الحكومة السعودية لجذب 100 مليون زيارة سنوياً في 2030، ارتفاعاً من حوالي 40 مليوناً حالياً. وتستهدف الوصول بمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى عشرة بالمئة من ثلاثة بالمئة. وقال الخطيب «مازلنا محافظين على أصالتنا.. لدينا ثقافة عظيمة، سيرغب الكثير الكثير من السياح في المجيء واستكشاف هذه الثقافة ومعرفة المزيد عنها والاطلاع عليها وتجربتها». وتهدف خطة التنمية لإضافة مليون وظيفة في القطاع السياحي. ويظل ضم مئات الآلاف من السعوديين إلى قوة العمل تحدياً رئيسياً لولي العهد، الذي لم يستطع حتى الآن سوى إحداث تحسن طفيف في معدل البطالة الرسمي الذي يظل أعلى من 12%. (رويترز)