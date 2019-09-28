البيت الأبيض ينظر في إيقاف الاستثمارات الأمريكية في الصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية عن مصادر مطلعة قولها، إن البيت الأبيض ينظر في إيقاف جميع الاستثمارات الأمريكية في الصين، مشيرة إلى أن النقاش حول هذا الموضوع لا يزال في مراحله الأولية.

وتباين أداء الأسهم الأمريكية أمس الجمعة بعد الانخفاض في أسهم شركات صناعة الرقائق، في مقابل ارتفاع معنويات المستثمرين عقب الأنباء التي تحدثت عن استعداد الولايات المتحدة والصين لعقد جولة أخرى من المحادثات التجارية رفيعة المستوى في العاشر والحادي عشر من أكتوبر/‏‏‏ تشرين الأول في واشنطن بهدف تسوية نزاع تجاري مستمر منذ 15 شهراً تقريباً.

التخبط كان سيد الموقف في «وول ستريت» حيث فتحت الأسهم على مكاسب بإعلان بداية المفاوضات التجارية أول أكتوبر، لكنها بددت مكاسبها على وقع إعلان البيت الأبيض بحث إيقاف جميع الاستثمارات الأمريكية في الصين.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 100 نقطة، في حين تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 0.63٪، في حين سجل مؤشر ناسداك انخفاضا بنسبة 0.15٪.

وفي القارة العجوز، ارتفعت أسهم أوروبا، أمس الجمعة، فيما سجلت بورصة لندن أداء متفوقاً مقارنة مع سائر البورصات بسبب تراجع الجنيه الاسترليني، بينما طغت الآمال بشأن التوصل إلى تسوية سريعة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتنامي المخاطر السياسية.

وزاد المؤشر ستوكس 0.5 في المئة مع ارتفاع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات التصدير واحداً في المئة تقريباً، بقيادة مكاسب لشركات النفط الكبرى والتعدين.

وتستعد الولايات المتحدة والصين لعقد جولة أخرى من المحادثات التجارية رفيعة المستوى في العاشر والحادي عشر من أكتوبر/‏ تشرين الأول في واشنطن بهدف تسوية نزاع تجاري مستمر منذ 15 شهراً تقريباً.

وقفز قطاع الموارد الأساسية الأوروبي 1.4 في المئة مدفوعاً بصعود أسهم نورسك هيدرو النرويجية للألومنيوم 1.9 في المئة بعد أن ألغت محكمة برازيلية حظراً نهائياً على الإنتاج لمصنع رئيسي للشركة.

لكن أسهم شركات صناعة أشباه الموصلات إنفنيون، وإيه.إم.إس، وإيه.إس.إم انترناشونال تعرضت لضغوط بعد أن أصدرت ميكرون تكنولوجي الأمريكية لصناعة الرقائق تحذيراً بشأن الأرباح.

وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.1 في المئة ليحقق بعض أقل المكاسب بين القطاعات الفرعية الرئيسية في أوروبا.

وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية بأكبر وتيرة في خمسة أسابيع، أمس الجمعة، بعد أن كشفت كانساي إلكتريك باور، عن مدفوعات إلى مسؤولين تنفيذيين من مصدر خارجي، في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة إلى تحسين الحوكمة لجذب المستثمرين الأجانب.

كما هوت أسهم جابان ديسبلاي الموردة لأبل بأكبر قدر في أكثر من ثلاثة أشهر، بعد أن انسحب مستثمر صيني من حزمة إنقاذ بقيمة 80 مليار ين (742.46 مليون دولار) لشركة صناعة شاشات الهواتف الذكية.

وتراجع المؤشر نيكاي القياسي 0.77 في المئة ليغلق عند 21878.90 نقطة بعد أن لامس لفترة وجيزة أدنى مستوى منذ 11 سبتمبر/‏ أيلول.