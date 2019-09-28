155.369 سيارة مستوردة إلى الدولة خلال 8 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان

بلغ إجمالي السيارات المستوردة إلى الدولة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أغسطس الماضي، 155369 مركبة، بحسب ميشال عياط الرئيس التنفيذي في مجموعة عبدالواحد الرستماني الوكيل الحصري لنيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والإمارات الشمالية، حيث تم إعادة تصدير ما نسبته 25% إلى 30% بينما يستهلك السوق المحلي النسبة المتبقية.

وقال ميشال عياط في حوار مع الخليج، إن السوق شهد انخفاضاً في حجم المبيعات بنسبة 3.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، معزياً ذلك إلى هدوء النشاط في فترة الصيف، لكن الأشهر الأربعة الأخيرة من العام غالباً ما تشهد مستوى أعلى من الحركة، بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس، وإطلاق مهرجان دبي للتسوق، والعروض المنافسة التي تطلقها الشركات، وطرح الموديلات الجديدة للعام 2020 التي تنتظرها أعداد من العملاء، متوقعاً أن يسجل هذا العام مع نهايته أرقاماً مماثلة لعام 2018، أي دون انخفاض.

وأضاف عياط أنه وعلى الرغم من التحديات التي واجهها السوق في السنوات الثلاث السابقة، والتي طالت أيضاً سوق إعادة التصدير هذا العام، فقد تمكنت الشركة العربية للسيارات من الحفاظ على حصتها السوقية في الأسواق المحلية التي تعمل بها في دبي والشارقة والإمارات الشمالية عند مستوى 20.3% من إجمالي السيارات الجديدة المباعة، بما في ذلك سيارات الركاب والسيارات متعددة الاستخدامات والسيارات التجارية الخفيفة. ويعد ذلك دلالة على نجاح رؤيتها وفاعلية استراتيجياتها، ووفرت هذه البيئة فرصة سانحة للتفوق في المنافسة، من خلال تقديم أفضل العروض والخدمات لعملائنا،وتوفير التسهيلات لهم عند الشراء، بما في ذلك الأقساط الميسّرة، والتسجيل والتأمين بالمجان وخدمات الصيانة غير محدودة المسافة، وتطوير قنوات الاتصال.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات أن سوق السيارات ينقسم إلى ثلاث شرائح رئيسية تتكون من سيارات السيدان بنسبة 24%، والسيارات الفارهة بنسبة 15%، والسيارات التجارية بنسبة 19%، أما السيارات متعددة الاستخدامات فإنها تستحوذ على حصة الأسد بنسبة 42%. ويحتل «نيسان باترول» مكانة مهمة في هذه الشريحة.

وظهرت نيسان «باترول 2020» بطراز محدّث أكسبها حلّة جديدة تماماً، بعد طرح آخر نسخة لها في عام 2014، وقبل ذلك في عام 2010، وعند إمعان النظر فيها والتدقيق في مواصفاتها الجديدة، تكشف لنا هذه السيارة عن الكثير من التحسينات المبتكرة التي أدخلتها «نيسان» إلى هيكلها ومواصفاتها الميكانيكية، مع إضافة العديد من الأنظمة التكنولوجية المتطورة.

وأول ما يلفت الشخص وجود شبك أمامي أكبر حجماً في المقدمة مع المصابيح الأمامية الجديدة كذلك. وفي الجانب الخلفي، زودت السيارة بمصابيح كبيرة وواسعة ومتصلة بالشريط المصنوع من معدن الكروم، ومصدّ أكثر بروزاً بشكل دائري جذاب وجناح خلفي جديد، ما أعطاها تصميماً عصرياً في كافة جوانبها.

لقد تحدثا سابقاً بأن السيارات متعددة الاستخدامات ال SUV تستحوذ على حصة الأسد في دولة الإمارات بنسبة 42%، ويمكننا القول في هذا المجال إن المركبات ذات الحجم الكبير تحتل نسبة عالية تتجاوز ال 35% من هذه الفئة والتي تتقدم باستمرار على حساب سيارات الصالون.

أما بالنسبة لتوقعات أداء السوق أوضح عياط أنه وعلى العكس تماماً من التصورات غير الواقعية في أذهان فئة قليلة حيال سوق السيارات، يبدو واضحاً أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يتمتع بالعديد من عوامل القوة، ويستعدّ لموجة جديدة من النمو الاقتصادي التي بدأت بواكيرها بالظهور، وستتجلى بوضوح مع بداية العام المقبل، الأمر الذي يدعم توقعاتنا بأن يحقق سوق السيارات نمواً موازياً، مدفوعاً بالعديد من المبادرات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة خلال العام الجاري.

من بين هذه المبادرات نذكر في هذا الصدد إعلان إمارة دبي عن أكبر ميزانية بواقع 56.8 مليار درهم لهذا العام، لتكون الأكبر في تاريخها، إضافة إلى القرار الحكومي المتمثل في خفض أو إلغاء رسوم الكثير من الخدمات، لتسهيل ممارسة الأعمال، والإجراءات الكثيرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشكيل اللجنة العقارية العليا برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، للإشراف على تنظيم سوق العقارات.

مناخ إيجابي

أكد ميشال عياط أن سوق دولة الإمارات يمتاز بنسبة دخل الفرد المرتفع وأسعار الوقود المتيسرة، ما يساعد على ارتفاع مبيعات السيارات ذات المحركات الكبيرة. وقال: فخورون بأن سيارة نيسان باترول تأتي على رأس قمة الطلبات لهذا القطاع الكبير.

وحول التحديات التي يواجهها قطاع السيارات وسبل الخروج منها قال عياط: «اعتقد جازماً أنه إذا أرادت الشركات الاستفادة من هذا المناخ الإيجابي، يتعين عليها أولاً وضع الخطط الاستراتيجية الذكية التي تواكب متطلبات العصر، والخروج من نماذج العمل التقليدية، وهذا ينطبق على جميع القطاعات، للاستفادة من بيئة العمل المؤاتية التي سيخلقها «إكسبو دبي 2020»، ليس فقط في دبي، وإنما على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً.

وأضاف: علينا الاعتراف أن السوق الحالي يخضع لحالة من التحول الهائل في جميع الأنشطة والصناعات، الأمر الذي يؤثر في أدائها. ومن التحديات الماثلة في الوقت الراهن، التغير الملحوظ في سلوك المستهلكين، ولجوء ما يزيد على 80% من الشباب، وخاصة جيل الألفية، إلى التجارة الإلكترونية في تعاملاتهم، واعتمادهم العالي على الخدمات والتسهيلات التي توفرها التقنيات الرقمية الحديثة.