400 وسيط أمريكي في أراضي دبي بـ «سيتي سكيب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتم أمس، معرض «سيتي سكيب العالمي 2019»، وشهدت منصة المعرض إقبالاً ملحوظاً من قبل المشاركين والزوار طوال أيام المعرض الذي استمر لمدة ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

وسجل جناح دائرة الأراضي والأملاك في دبي مستوى عالياً من النشاط طوال أيام انعقاد معرض «سيتي سكيب العالمي 2019» الذي استضافه مركز دبي التجاري العالمي على مدى ثلاثة أيام، خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري. وكان من أبرز مجريات هذا اليوم استقبال وفد كبير من الولايات المتحدة الأمريكية يمثل العديد من جوانب الاهتمام إزاء الاستثمار في سوق دبي العقاري.

يأتي تنظيم أراضي دبي لاستقبال الوفود العالمية الزائرة في إطار خطة قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري للترويج لعقارات دبي حول العالم، والتوصل إلى علاقات شراكات فاعلة مع مؤسسات الوساطة والاستشارات العقارية. وسيكون أعضاء الوفد الحالي والوفود السابقة سفراء مؤهلين لإبراز الخصائص الاستثمارية الفريدة التي تتمتع بها دبي، كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية حول العالم.

وضمّ الوفد الأمريكي القادم من ولاية فلوريدا ما يزيد على 400 شخص من الوسطاء والمستثمرين ورجال الأعمال، إضافة إلى عدد من المستشارين العقاريين. وكانت زيارة الوفد حافلة بالكثير من الأنشطة والفعاليات، حيث قامت الدائرة بتنظيم عدد من ورش العمل المتخصصة التي أتاحت لهم استكشاف المزيد عن مختلف الجوانب المتعلقة بسوق دبي العقاري.

وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم بعدد من المشاريع التي ظهرت بأعلى مستويات الجودة، بما يضمن لقاطنيها أرفع الأنماط الحياتية، إضافة إلى المواصفات المتميزة التي تعكس رقي الحضارة المعمارية في الإمارة. وكان جدول زيارة الوفد قد اشتمل على جولة شاملة لزيارة عدد من مواقع المطورين، إضافة إلى الترتيب لاجتماع خاص مع الإدارة العليا للدائرة، حضره سلطان بطي بن مجرن، مدير عام الدائرة، وماجد علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري الذراع الترويجية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. وتم خلال اللقاء تقديم العديد من العروض التوضيحية ومناقشة الاقتراحات الكثيرة التي قدمها الوفد.

وأشاد مستثمرو العقارات المشاركون من مختلف دول المنطقة والعالم بالتنظيم الناجح للفعالية والقيمة المضافة التي تجلبها الفعاليات المصاحبة للمعرض، الرامية إلى جمع المستثمرين لتقوية أواصر التعاون وتحفيز تنمية الأعمال والشراكات الاستراتيجية فيما بينهم، بالإضافة إلى المنصات الحوارية التفاعلية التي يقدمها خبراء القطاع لزوار المعرض، بهدف تعزيز معرفة الأفراد حول أهم الفرص المتاحة ومستجدات المشهد العقاري الأكثر تأثيراً في اتخاذ قراراتهم واقتناء الوحدات المناسبة.

وشهدت جلسات اليوم الختامي حضور الزائرين من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي للتعرف إلى الاتجاهات والتطورات الرئيسية في جميع المجالات السكنية والتجارية والصناعية والفنادق والتجزئة والمكاتب .

وناقش الخبراء موضوعات متنوعة منها، الشقق الفندقية والشقق المخدّمة؛ ثورة التقنيات العقارية؛ أهمية الاستدامة في المشاريع المستقبلية؛ إسعاد المتعاملين، الطاقة الإيجابية وأنماط الحياة الصحية، التوجهات المستقبلية لأسواق التجزئة في منطقة الشرق الأوسط.