تعافٍ أسرع من المتوقع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت أسعار النفط الخام اضطرابات عنيفة خلال الأسابيع الأخيرة التي أعقبت الهجوم على أكبر مصفاة نفط في العالم، والتي تقع في السعودية. فبعد الارتفاع الأولي الذي شهده السوق، عادت الأسعار لتستقر عند حوالي 65 دولاراً لبرميل خام برنت، ويمكن تفسير هذا السعر بأن الأسواق أضافت 5 دولارات على سعر البرميل الواحد، كتعويض عن المخاطر التي تهدد الإمداد على المدى القصير، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة في ظل الاتهامات الموجهة لإيران بمسؤوليتها عن الهجوم. غير أن التعافي كان أسرع بكثير من المتوقع، وهو ما سرّع بتبديد الارتفاع في السعر، خصوصاً في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بالنمو والطلب وارتفاع قيمة الدولار حالياً، وذلك بحسب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك.

وأضاف أولي هانسن، في الوقت الذي وجه فيه الرئيس الأمريكي ترامب انتقادات للصين حول ما أسماه إجراءات تجارية غير عادلة، لم تتأثر أسواق النفط إلا بشكل محدود، في ظل الضغوط التي تتعرض لها الأسعار، نتيجة لتزايد المخاطر على الطلب بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي. تعتبر الصين مستورداً صافياً للنفط الخام الأمريكي، ورغم التحسن الذي شهدناه في أغسطس إلا أن الحجم الإجمالي قد هبط بمعدل 57% خلال الأشهر ال12 الماضية. وهذا ما عاد بالفائدة على باقي الدول المنتجة من حيث ارتفاع الطلب الصيني، بما في ذلك دول الشرق الأوسط المنتجة للنفط.

كما يتوقع أن تتقوض أكثر قدرة إيران على تصدير نفطها الخام نتيجة للعقوبات الأمريكية. ويفترض أن يعطي هذا دفعة إضافية للأسعار في ظل تقلص الإمدادات. لكن هذا قد يقلل محفزات دول كالعراق ونيجيريا وروسيا لخفض إنتاجها إلى المستويات المتفق عليها في إطار اتفاقية أوبك. وبالإجمال، سيقدم هذا الأمر بعض الدعم لأسعار النفط في ظل تقلص الإنتاج وزيادة المخاطر من وقوع حدث جيوسياسي، كلما شعرت إيران بأنها محاصرة أكثر.