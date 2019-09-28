70 سيارة لـ «كفو» تزود الوقود في 3 إمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

أطلقت شركة «كفو» الإماراتية خدمة تزويد السيارات بالوقود المتنقل حسب الطلب، عبر تطبيق الهواتف الذكية بأكثر من 70 سيارة تغطي دبي وعجمان والشارقة بالشراكة مع شركة الإمارات للبترول، لتزويد الشركة بالوقود، حيث يخضع موظفوها لبرنامج تدريبي مكثف يستمر لمدة شهر، يتضمن التدريب على التعامل مع المواد الخطرة والإسعافات الأولية ومكافحة الحرائق وغيرها من المهارات المطلوبة، قبل أن يتم إدراجهم مع سائقين كبار لمزيد من التدريب.

وتتقاضى الشركة نفس السعر الذي تتقاضاه محطات البنزين العادية، إلا أنها تضيف 18 درهماً رسوماً إضافية للمرة الواحدة، و45 درهماً شهرياً، مقابل إعادة التزود بالوقود لمرات غير محدودة، إذا اختار العميل استخدام باقة الاشتراك الشهري.

ووقعت «كفو» مؤخراً اتفاقية، لإطلاق مركز للبحث والتطوير في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف تعزيز إسهام الشركة في مجالات الابتكار والتطوير بقطاع الطاقة والنقل، مع دعم سياسات الابتكار في عملها، والذي تعمل عليه عبر قسم مخصص يمارس نشاط الابتكار في تقنيات الطاقة بشكل أكثر توسعاً، حيث ستباشر الشركة عملها من خلال مركز البحث والتطوير بداية عام 2021.

وطورت الشركة تطبيق وبرنامج عملها بشكل كامل في الأسواق الإماراتية، يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يتيح خدمة الوقود المتنقل لتوصيله للسيارات في أماكنها حسب الطلب.