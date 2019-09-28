«تويوتا» تطرح «جي آر سوبرا 2020» الجديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرحت الفطيم تويوتا سيارة «جي آر سوبرا 2020» الجديدة في الإمارات، بعد 17 عاماً من طرح آخر جيل.

بقوة ملهمة، وجمال التصميم اللافت، ومتعة قيادة لا مثيل لها مع مستويات أداء تجعل نبضات القلب تتسارع، تُجسّد «جي آر سوبرا» خصائص السيارات الرياضية عالمية المستوى بما يعزز من شهرتها المذهلة، باعتبارها سيارة مسيطرة جبارة، وسواء تمت قيادة هذه المركبة الاستثنائية على الطريق السريع أو على حلبة السباق.

وقال سعود عباسي، مدير الإدارة العامة في الفطيم تويوتا: «على الرغم من أن طرح سوبرا قد جاء بعد وقت طويل من الترقب والانتظار، إلا أن هذا الأمر أدى إلى الارتقاء بإمكانات تويوتا «جي آر سوبرا» الجديدة إلى مستويات جديدة من التميز. حيث توفر السيارة أفضل مستويات الأداء، كما أنها تجذب السائقين المتحمسين للسيارات الرياضية بمزيجها غير المسبوق من القوة المبهرة، وجمال التصميم، والتكنولوجيا المتقدمة التي تشتمل عليها، ناهيك عن مزايا السلامة المتطورة».

حافظت تويوتا سوبرا الجديدة 2020 على تصميمها ذي المحرك الأمامي ونظام الدفع بالعجلات الخلفية الذي جعل منها مركبة متفردة وميّزها عن غيرها من السيارات الرياضية طوال هذه السنوات، دون أن ننسى بالطبع قلب هذه المركبة الجبارة، وهو محرك طولي يتألف من ست أسطوانات خطية ومزود بشاحن تيربو، وبسعة 3.0 لتر، وينتج عنه قوة تبلغ 335 حصانًا وعزم قدره 50.99 كغ- متر إلى الإطارات الخلفية المدهشة، والمثبتة على عجلات ألمنيوم خفيفة الوزن 19 بوصة.