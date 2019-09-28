«سي إن إن»: دبي أهم وجهات التسوق العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: ”الخليج 365”

قالت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إن دبي تعتبر واحدة من أفضل وجهات التسوق في العالم، حيث تحتضن عدداً كبيراً من المتاجر الراقية والموزعة على أكثر من 100 مركز تجاري. وافتتحت علامات تجارية محلية مثل «بوجيسا» و«موتشي» و«أماتو» متاجر في حي دبي للتصميم، على أمل جذب السكان المحليين والسياح. وأكدت الشبكة أنه في الأسواق الشعبية في المدينة مثل سوق نايف وسوق الراس دبي، يمكنك العثور على السجاد والأقمشة والعطور والبخور وغيرها. وبالطبع لا يمكن الحديث عن التسوق في دبي من دون ذكر «مول دبي»؛ أهم وجهة عالمية للمتسوقين، والذي يحتوي على أكثر من ألف متجر للتجزئة، وحلبة تزلج داخلية وأكواريوم ضخم، إضافة إلى النافورة الراقصة. ويقع دبي مول في قلب مدينة دبي العامرة ويستقبل أكثر من 80 مليون زائر سنوياً.