«شوبر» يراهن على الطلاب وعطلة نهاية الأسبوع لرفع المبيعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

يراهن العارضون والعلامات التجارية المشاركة في الدورة 29 لمعرض «جيتكس شوبر 2019» للإلكترونيات الاستهلاكية المنعقد حالياً بمركز دبي التجاري العالمي على طلاب الجامعات والمدارس، لطرح عروض اليوم الأخير لتحقيق مبيعات أعلى مقارنة بالأيام السابقة للمعرض.

أكد عارضون ل«الخليج» أن طلاب المدارس والجامعات يمثلون نسبة معتبرة من إجمالي زوار المعرض، لذا سيسعون خلال يومي الجمعة والسبت لتقديم تخفيضات إضافية على منتجات مختارة تناسب أكبر شريحة منهم.

وقالوا إن طلاب الجامعات والمدارس يتميزون بشغفهم وفهمهم لأحدث المنتجات، كما يتمتعون بدراية كافية تجاه مواصفات الأجهزة التي يرغبون في اقتنائها وبالتالي يواجه البائعون صعوبة إلى حد ما لإقناعهم بشراء أجهزة أو منتجات غير التي يرغبونها أو جاءوا خصيصاً لشرائها.

وأشار العارضون إلى تقديم تخفيضات إضافية على بعض المنتجات خلال اليوم الأخير للمعرض كعادة المعرض كل عام والذي يحظى بحضور جماهيري كبير خلال يومه الأخير، بهدف تحقيق مبيعات أكبر مقارنة بأيام المعرض الأولى.

قال بارس شهدادبوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة نيكاي: يعد طلاب الجامعات والمدارس من أحد أهم أسباب زيادة الطلب على الإلكترونيات في الإمارات. وأوضح بانكاج كومار رئيس التجزئة أومني شانيل في مجموعة جمبو للإلكترونات أن طلاب المدارس والجامعات يساهمون خلال «جيتكس شوبر» في رفع الطلب على أجهزة الألعاب الإلكترونية، حيث نشهد طلباً كبيراً على أجهزة الكمبيوترات المحمولة المخصصة للألعاب والمدعومة بأحدث بطاقات رسوم الجرافيك. وقال راميش راما شاندران، رئيس مبيعات التجزئة في شركة «دل» في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا: طرحت الشركة اثنين من أهمّ أجهزة الحاسوب المحمولة المرتقبة في «جيتكس شوبر 2019»، تلبيةً للطلب المتزايد من طلاب الجامعات والمدارس على أجهزة الحاسوب المحمولة التي تجمع سمات الحواسيب القويّة ووحدات الألعاب عالية الأداء. وحققت هواتف «آيفون 11 وجالكسي نوت 10» مبيعات قياسية خلال في «جيتكس شوبر 2019» حسب إفادة مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بعد طرحها مؤخراً في سوق الإمارات لأول مرة.

وتقوم معظم متاجر «إي ماكس وجمبو وشرف دي جي وأكسيوم تيليكوم» المشاركة في المعرض ببيع هاتف «آيفون 11» وجالكسي نوت 10 في حزمة تتضمن الملحقات الخاصة به.

«الهواتف التقليدية»

وسلكت الشركات العالمية المصنعة للهواتف المحمولة لحد الآن، طريقاً طويلاً في تطوير هواتف ذكية غير مسبوقة من حيث الإمكانات التقنية التي وصلت إلى مرحلة بالغة التعقيد، في الوقت الذي يتحدث فيه البعض عن اتجاه بعض الشركات إلى ما يعرف ب«الهواتف الغبية» أو «التقليدية» ذات القدرات التقنية المحدودة والبسيطة، التي تتركز على الاتصال الصوتي وتلقي الرسائل النصية وبعض الخدمات البسيطة الأخرى مثل الآلة الحاسبة، وكشاف صغير للإنارة فقط. ولاحظت ”الخليج 365” خلال الدورة ال 29 لمعرض «جيتكس شوبر» للإلكترونيات الاستهلاكية الذي يختتم فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، وجود الهواتف التقليدية أو «الغبية»، حسب ما يحلوا للبعض تسميتها، لكن على استحياء، عبر العرض على المنصات الخلفية. وقال أحد المتسوقين: «أبحث عن هذه الهواتف لكوني لم أتعود على استخدام الهواتف الذكية ذات الاستخدامات الفائقة والمرتفعة السعر». وأضاف آخر: «أنا عامل في إحدى الشركات وليس لديّ وقت أو صبر على استخدامات الهواتف الذكية»، فيما أشار آخر إلى أن «راتبي محدود جداً ولا أستطيع مسايرة أسعار الهواتف الذكية التي تحتاج إلى قدرات مالية كبيرة».

ووفقاً لآخر إحصاءات الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، فقد بلغ عدد الهواتف الذكية المسجلة على شبكات الدولة 81.5% من إجمالي عدد الهواتف المستخدمة، فيما تشير شركات موزعة للهواتف في الدولة إلى أن هذه النسبة ربما تصل إلى 90%.