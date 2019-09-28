«كوميرتس ريل» تشتري 49 عقاراً في ألمانيا بقيمة 2.7 مليار دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «كوميرتس ريل» الذراع العقارية لمصرف كوميرتس بنك الألماني، أنها وافقت على شراء 49 عقاراً في ألمانيا من شركة تابعة لمجموعة سينفين.

وذكرت شركة كوميرتس ريل في بيان تم إرساله بالبريد الإلكتروني، واطلعت عليه وكالة بلومبيرج للأنباء، أن الصفقة تتضمن 26 مقراً إدارياً، و14 بناية سكنية، وتسعة محال تجارية في سبعة من أكبر المدن الألمانية، وأن قيمتها تصل إلى 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار).

ويضخ المستثمرون الألمان رؤوس أموال في الصناديق العقارية بحثاً عن عائدات أفضل في ظل موجة معدلات الفائدة السلبية التي أصابت الاستثمارات ذات العائد الثابت.

وذكرت مصادر مطلعة أن مجموعة العقارات كانت مطروحة أساساً للبيع بسعر 2.2 مليار يورو. (د ب أ)