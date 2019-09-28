شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": 13.3% نسبة تسويق المنتجات عبر مواقع التواصل للمنشآت الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مؤشرات صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن مجالات استخدام شبكات التواصل الاجتماعى فى المنشئات الخاصة، حيث جاء الرد على استفسارات العملاء فى المرتبة الأولى من مجالات تعامل منشئات القطاع الخاص مع شبكات التواصل الاجتماعى بنسبة 18.3% خلال الربع الأول من 2019.

بينما وصلت نسبة تسويق المنتجات إلى 13.3% فى حين كانت نسبة الإعلان عن وظائف 4.8% وجاء اشتراك العملاء فى تطوير وابتكار المنتجات بأقل نسبة حيث وصلت إلى 6.5%.

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فيما بلغت نسبة منشات القطاع الخاص التى تتعامل مع الحكومة الإلكترونية نحو 21.7%، بينما بلغت نسبة منشات القطاع الخاص التى تتعامل مع التجارة الإلكترونية بيعا نحو 7 % وشراء 6.%

ووصلت نسبة المنشآت التى تتعامل فى البيع عبر الإنترنت كانت 5.3% للمنشآت ذات حجم العمالة من 10-49 مقارنة بـ12.1% للمنشآت ذات حجم العمالة 249-50 و26.8% للمنشآت ذات حجم العمالة 250 فأكثر.

بينما نسبة المنشآت التى تقوم بالشراء عبر الإنترنت ذات حجم عمالة 10-49 كانت 4.6% مقارنة بـ10.3% للمنشآت ذات حجم العمالة 249-50 أما المنشآت ذات حجم عمالة 520 فأكثر وصلت النسبة إلى 23.7%.