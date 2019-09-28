شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج خلال الأسبوع المنتهى..و"دبى" تواصل التراجع للأسبوع الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات الأسبوع المنتهى، إذ تراجعت بورصة قطر بنسبة 0.88% وخسر رأسمالها 6.6 مليار ريال، كما تراجعت بورصة دبى للأسبوع الثالث على التوالى، فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها البنوك، كما ارتفعت بورصة البحرين بنسبة 2.08%.



بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.88% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، خاسراً 92.04 نقطة ليغلق عند مستوى 10420.02 نقطة، وخسر رأس المال السوقى 6.6 مليار ريال ليغلق عند مستوى 576.617 مليار ريال بنسبة انخفاض 1.13%. بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.88% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، خاسراً 92.04 نقطة ليغلق عند مستوى 10420.02 نقطة، وخسر رأس المال السوقى 6.6 مليار ريال ليغلق عند مستوى 576.617 مليار ريال بنسبة انخفاض 1.13%.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر 410.668 مليون سهم بقيمة 1.033 مليار ريال عبر تنفيذ 29.54 ألف صفقة.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 4.89%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.51%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.72%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 3.65%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%.

بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 0.76% خاسراً 21.48 نقطة ليغلق عند مستوى 2798.21 نقطة، وذلك للأسبوع الثالث على التوالى. بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 0.76% خاسراً 21.48 نقطة ليغلق عند مستوى 2798.21 نقطة، وذلك للأسبوع الثالث على التوالى.

وبلغ حجم التداول ببورصة دبى 405.29 مليون سهم، بقيمة 556.63 مليون درهم، وخسر رأس المال السوقى 3.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 366.976 مليار درهم.

وتراجع قطاع البنوك ببورصة دبى بنسبة 0.03% بضغوط هبوط سهم بنك دبى الوطنى بنسبة 0.76%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.2% بضغوط هبوط سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 3.9%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.81%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.24%.

بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها البنوك. بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها البنوك.

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وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 3.54% رابحاً 213.01 نقطة ليغلق عند مستوى 622.91 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.09% رابحاً 50.75 نقطة ليغلق عند مستوى 4718.02 نقطة، وقفز مؤشر السوق العام بنسبة 2.88% رابحاً 160.01 نقطة ليغلق عند مستوى 5712.52 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت، 738.04 مليون سهم بقيمة 200.20 مليون دينار، عبر تنفيذ 35.72 ألف صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 4.02%، فيما تراجعت 3 قطاعات منها قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.39%.

بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 2.08% رابحاً 30.96 نقطة ليغلق عند مستوى 1521.34 نقطة. بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 2.08% رابحاً 30.96 نقطة ليغلق عند مستوى 1521.34 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين نحو 20.2 مليون سهم بقيمة 5.11 مليون دينار.

وارتفع قطاعى البنوك والخدمات ببورصة البحرين بنسبة 3.9%، 0.7% على التوالى، مدفوعاً بصعود أسهم إيه بى تيرمينالز بنسبة 0.11%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.6%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.42%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.09%.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 8028.19 نقطة.

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% خاسرا 2.10 نقطة ليغلق عند مستوى 8028.19 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.69% رابحا 61.54 نقطة ليغلق عند مستوى 3704.24 نقطة.