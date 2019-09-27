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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض قليلاً رغم القلق بشأن تصاعد النزاع التجاري بين واشنطن وبكين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم رغم أنباء واردة من البيت الابيض ربما تؤدي إلى تصعيد الأزمة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ونقلت وكالات أنباء عن مسؤولين في البيت الابيض بأن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تدرس فرض قيود على المحافظ الاستثمارية للشركات الأمريكية في الصين.
وتلاشى التفاؤل الذي ساد الأسواق بعد الإعلان عن موعد الجولة القادمة من المفاوضات التجارية بين البلدين في واشنطن العاصمة يومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول.
هذا، وقد بدأ المستثمرون ينتابهم الترقب الحذر وعدم اليقين بشأن هذه المفاوضات المنتظرة، فتارة يخرج "ترامب" ويؤكد للأسواق إمكانية التوصل إلى اتفاق قريبا، وتارة أخرة يتخذ إجراءات تؤدي إلى تعقيد الموقف.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 99.07 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.
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