شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عدد حفارات النفط في أمريكا خلال الأسبوع الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية أن عدد حفارات التنقيب عن النفط في أمريكا انخفض بستة حفارات إلى 713 في الأسبوع الجاري.



وانخفض عدد حفارات الغاز الطبيعي بحفارين اثنين إلى 146، بينما تراجع إجمالي حفارات الخام والغاز معا بثمانية حفارات إلى 860 حفاراً.