شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عدد حفارات النفط في أمريكا خلال الأسبوع الجاري والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية أن عدد حفارات التنقيب عن النفط في أمريكا انخفض بستة حفارات إلى 713 في الأسبوع الجاري.
وانخفض عدد حفارات الغاز الطبيعي بحفارين اثنين إلى 146، بينما تراجع إجمالي حفارات الخام والغاز معا بثمانية حفارات إلى 860 حفاراً.
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض عدد حفارات النفط في أمريكا خلال الأسبوع الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.