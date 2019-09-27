شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط متأثراً بالقلق من تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وسط قلق بين المستثمرين بشأن تصاعدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وذلك رغم استقرار الدولار سلبياً أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكشفت مصادر من البيت الأبيض عن أن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تدرس فرض قيود على تدفقات الاستثمارات من الشركات الأمريكية إلى الصين الأمر الذي ينذر باحتمالية انهيار المفاوضات التجارية المرتقبة بين البلدين.



وأعلنت "بيكر هيوز" للخدمات النفطية انخفاض عدد حفارات التنقيب عن النفط بستة حفارات إإلى 713 حفاراً في الأسبوع الجاري.

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وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:04 بتوقيت جرينتش عند 99.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 993 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 55.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 56.7 دولار وأقل سعر عند 54.7 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 1.8% إلى 61.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.7 دولار وأقل سعر عند 60.7 دولار.