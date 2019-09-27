شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للدولار الأسترالي وسط ترقب في الأسواق للتطورات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم وسط ترقب في الأسواق للتطورات بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وكانت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلنت أن الجولة التالية من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين سوف تنطلق يومي العاشر والحادي عشر من اكتوبر/تشرين الأول القادم.



من ناحية أخرى، نقلت مصادر عن البيت الأبيض بأن الإدارة الأمريكية تدرس تقييد التدفقات الاستثمارية من الشركات الأمريكية على الصين.

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ويعني ذلك احتمالية رد الصين على هذا الأمر وبالتالي تفاقم الحرب التجارية بين البلدين وربما انهيار المحادثات المنتظرة.



وعلى الرغم من هذه الأنباء السلبية، إلا أن الأسواق لا تزال متفائلة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين البلدين على خلفية تصريحات "ترامب" بأن الصين تريد بالفعل التوصل إلى اتفاق.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6759، وسجل أعلى سعر عند 0.678 وأقل سعر عند 0.6743 دولار.