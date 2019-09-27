شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للأسهم الأمريكية في آخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية على نحو طفيف في مستهل تعاملات اليوم مع ترقب حذر في الأسواق لجولة جديدة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تم تحديد موعدها بالفعل.



وكشفت مصادر لـ"سي إن بي سي" عن أن الجولة التالية من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين سوف تنطلق في العاشر والحادي عشر من أكتوببر/تشرين الأول القادم بـ"واشنطن العاصمة".

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كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد حذر من أن محاولات عزله من منصبه من قبل الديمقراطيين بالكونجرس ربما يؤدي إلى انهيار سوق الأسهم الأمريكية.



وكشفت بيانات حكومة أن طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.2% في الشهر الماضي، كما ارتفع إنفاق الأمريكيين بنسبة 0.1% في نفس الشهر.



وعلى صعيد التعامللات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل تسعين نقطة) إلى 26980 نقطة، كما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل خمس نقاط) إلى 2982 نقطة، فيما استقر "ناسداك" عند 8026 نقطة.