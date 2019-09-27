شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النيكل تواصل مكاسبها بدعم من الواردات الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم مواصلة مكاسبها بدعمٍ من ارتفاع كبير في الواردات الصينية من المعدن الصناعي قبيل تطبيق الحظر الإندونيسي.



وعلى ما يبدو أنها محاولة لحشد مخزون من النيكل قبل دخول الحظر الإندونيسي حيز التنفيذ، قفزت واردات الصين من النيكل الإندونيسي بنسبةة 26.5% في الشهر الماضي على أساس سنوي.



وتزامن هذه الواردات مع محاولات صناعة الحديد والصلب تخزين كميات كبيرة من النيكل الخام قبل حظر إندونيسيا تصدير المعدن.

Advertisements



واستوردت الصين - أكبر منتج للحديد والصلب المقاووم للصدأ في العالم وأكبر مستورد للنيكل أيضا - ما يقررب من 5.72 مليون طن من النيكل الخام في الشهر الماضي بزيادة نمسبتها 5.5% من يوليو/تموز.



وتعد هذه الشحنات أكبر واردات شهرية صينية من النيكل منذ سبتمبر/أيلول عام 2018، فيما استوردت الصين من إندونيسيا وحدها 1.61 مليون طن من النيكل في أغسطس/آب بانخفاض نسبته 8.4% من يوليو/تموز.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للنيكل بنسبة 1% إلى 17357.3 دولار للطن، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 17361.5 دولار.