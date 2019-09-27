شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات السلع المعمرة لشهر آب/أغسطس مرتفعة بمقدار 0.2%، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بمقدار 1.1% ، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار2.0 %.

كما صدرت طلبات السلع المعمرة الأساسية باستثناء بنود النقل لنفس الشهر مرتفعة 0.5% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاضا بمقدار 0.5% ،هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.