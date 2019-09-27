شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط لأدنى مستوى فى أسبوع تحت ضغط مخاوف اقتصاد الصين وتعافي إمدادات السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة ليواصل الخام الأمريكي خسائره لليوم السادس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع ، فى طريقها صوب تكبد خسارة أسبوعية ، تحت ضغط بيانات ضعيفة من الصين جددت المخاوف حيال النمو الاقتصادي فى أكبر بلد مستورد للنفط فى العالم ، بالإضافة إلى تعافي أسرع من المتوقع لإنتاج النفط فى المملكة العربية السعودية.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 54.98$ للبرميل الأدنى فى أسبوع ، من مستوى الافتتاح عند 56.52$، وسجل أعلى مستوي عند 56.61$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 60.800$ للبرميل الأدنى فى أسبوع ، من مستوى الافتتاح عند 62.46$ ، وسجل أعلى مستوي عند 62.70$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.25% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ،بينما استقرت العقود الآجلة لخام برنت بدون أي تغيير.

على صعيد تعاملات هذا الأسبوع ، انخفضت أسعار النفط حتى الآن أكثر من 5% ، بصدد تكبد خسارة أسبوعية ، بفعل مخاوف ركود الاقتصاد العالمي وتأثيره السلبي على مستويات الطلب على النفط ، بالإضافة إلى تجدد مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

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والأسعار حاليا تحت ضغط بيانات ضعيفة من الصين جددت المخاوف حيال النمو الاقتصادي فى أكبر بلد مستورد للنفط فى العالم ، بالإضافة إلى تعافي أسرع من المتوقع لإنتاج النفط فى المملكة العربية السعودية.

سجلت أرباح الشركات الصينية انكماشا فى آب/أغسطس ، بعدما سجلت ارتفاعا لفترة وجيزة الشهر الماضي ، حيث لا يزال الطلب ضعيفا فى ظل الحرب التجارية الشراسة التي تخوضها البلاد مع الولايات المتحدة.

فى المملكة العربية السعودية يعود إنتاج النفط فى المناطق المتضررة من الهجمات التخريبية الأخيرة فى بقيق وخريص بأسرع من توقعات السوق ، الأمر قلص مخاوف نقص الإمدادات من أكبر مصدر للنفط فى العالم.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.4 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 20 أيلول/سبتمبر، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 0.3مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع الماضي بمقدار 100 ألف برميل، ليرتفع الإجمالي إلى 12.5 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي للإنتاج فى البلاد ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.