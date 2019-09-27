شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يبلغ ذروة 3 أسابيع قبيل بيانات الإنفاق الاستهلاكي فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات عن طلبات السلع المعمرة والإنفاق الاستهلاكي فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 99.31 نقطة الأعلى منذ 3 أيلول/سبتمبر ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.19 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 99.14 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار التركيز على شراء العملة الأمريكية.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع، ارتفع مؤشر الدولار حتى الآن بنسبة 0.8% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

وتعاذ تلك المكاسب إلى الطلب القوي على الدولار كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ، فى ظل الضغوط السلبية التي تواجه العملات الرئيسية الأخرى ، خاصة اليورو والجنيه الإسترليني.

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اليورو يواجه تصاعد مخاوف الركود الاقتصاد فى أوروبا ،والتي قد تجبر المركزي الأوروبي عن اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة خلال الاجتماعات المقبلة ،والجنيه الإسترليني حالة عدم اليقين تجاه انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي والتوقعات القاتمة للاقتصاد الملكي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة عن طلبات السلع المعمرة أحد أهم مؤشرات قياس مستويات الإنفاق الاستثماري فى البلاد ، ويمثل الإنفاق الاستثماري أكثر من 16% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ، وعن مستويات الإنفاق الاستهلاكي التي تمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي ،تؤشر تلك البيانات على مدي سلامة نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثالث ،وحول مدى تحسن وتيرة التضخم فى البلاد.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات السلع المعمرة المتوقع انخفاض بنسبة 1.1% خلال آب/أغسطس من ارتفاع بنسبة 2.0% فى تموز/يوليو ،ومع استبعاد بنود النقل المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% من انخفاض بنسبة 0.4% الشهر السابق.

ويصدر بنفس التوقيت مؤشر الإنفاق الشخصي لشهر آب/أغسطس المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.6% فى تموز/يوليو ،ومؤشر الدخل الشخصي لنفس الشهر المتوقع ارتفاع بنسبة 0.4% من ارتفاع بنسبة 0.1% الشهر السابق.

ويصدر أيضا مؤشر نفقات الاستهلاكي الشخصي الأساسية سنويا المتوقع ارتفاع بنسبة 1.3% فى آب/أغسطس من ارتفاع بنسبة 1.4% فى تموز/يوليو.