شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين بفعل صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، بصدد تكبد خسارة أسبوعية ، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 2.25% إلى مستوي 17.42$ للأوقية الأدنى منذ 13 أيلول/سبتمبر الجاري ، من مستوي الافتتاح عند 17.82$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 17.89$.

أنهى المعدن الأبيض "الفضة" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع هبوط معظم المعادن الثمينة المقومة بالدولار الأمريكي.

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وخلال تعاملات هذا الأسبوع ،انخفضت أسعار الفضة بنسبة 3.1% ، بصدد تكبد خسارة أسبوعية هي الثالثة خلال شهر ، بفعل صعود الدولار الأمريكي ،بالإضافة إلى مخاوف حيال الطلب الفعلي فى الصين أكبر مستهلك للمعادن فى العالم.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ، مواصلا مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 99.31 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وكما نعلم صعود العملة الأمريكية يضغط سلبا على أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار ، إذ يجعلها ذات تكلفة مرتفعة بالنسبة لحائزي ومستهلكي العملات الأخرى.

يدعم صعود الدولار فى الوقت الحالي ،عمليات شراء العملة الأفضل استثمارا من بين جميع العملات الرئيسية الموجودة بسوق الصرف الأجنبي ، حيث معدلات الفائدة الأمريكية مرتفعة بالمقارنة بنظيرتها للبنوك المركزية العالمية الأخرى.