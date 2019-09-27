- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين بفعل صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، بصدد تكبد خسارة أسبوعية ، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.
تراجعت أسعار الفضة بنسبة 2.25% إلى مستوي 17.42$ للأوقية الأدنى منذ 13 أيلول/سبتمبر الجاري ، من مستوي الافتتاح عند 17.82$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 17.89$.
أنهى المعدن الأبيض "الفضة" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع هبوط معظم المعادن الثمينة المقومة بالدولار الأمريكي.
وخلال تعاملات هذا الأسبوع ،انخفضت أسعار الفضة بنسبة 3.1% ، بصدد تكبد خسارة أسبوعية هي الثالثة خلال شهر ، بفعل صعود الدولار الأمريكي ،بالإضافة إلى مخاوف حيال الطلب الفعلي فى الصين أكبر مستهلك للمعادن فى العالم.
ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ، مواصلا مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 99.31 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
وكما نعلم صعود العملة الأمريكية يضغط سلبا على أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار ، إذ يجعلها ذات تكلفة مرتفعة بالنسبة لحائزي ومستهلكي العملات الأخرى.
يدعم صعود الدولار فى الوقت الحالي ،عمليات شراء العملة الأفضل استثمارا من بين جميع العملات الرئيسية الموجودة بسوق الصرف الأجنبي ، حيث معدلات الفائدة الأمريكية مرتفعة بالمقارنة بنظيرتها للبنوك المركزية العالمية الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين بفعل صعود الدولار الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.