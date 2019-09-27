شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، فى المعنويات المرتفعة استنادا على تزايد آمال توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.3% حتى الساعة 08:50 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% ، بعد تصريحات مشجعة بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية عل التوالي ، مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدرت شركات الموارد الأساسية قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من 1.6% ، مع انحسار مخاوف الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

بالإضافة إلى صعود سهم نورسك بأكثر من 2.4% ، بعدما قالت الشركة النرويجية للألومونيوم أن محكمة برازيلية ألغت حظرا نهائيا على الإنتاج لمصنع رئيسي للشركة هناك.

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الأربعاء إن التوصل لاتفاق ينهي الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد يحدث فى وقت أقرب مما كان متوقعا.

وردت الصين على تلك التصريحات لتؤكد إنها على اتصال وثيق مع واشنطن ،وتستعد لإحراز تقدم فى المحادثات التجارية المقرر عقدها فى أوائل تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.25% ، مع ترقب المستثمرين التطورات السياسية فى البلاد وإجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.4% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ، فى ألمانيا زاد مؤشر داكس بحوالي 0.7 %.

وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.9% ، ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، مع استمرار هبوط الجنيه الإسترليني مقابل سلة من العملات العالمية.